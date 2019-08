Fanghi Coimpo, i dubbi sui terreni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Qual è la situazione dei terreni sui quali sono stati sversati i fanghi di Coimpo e Agribiofert? Una domanda che da tempo in tanti si fanno e che al momento ha ricevuto solo risposte parziali. A dare nell'occhio è il fatto che questa volta a chiederlo sia stata, con un passaggio apparentemente sorprendente, proprio l'Arpav, l'Agenzia regionale per l'ambiente. La domanda è riferita, visto che il quesito arriva dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che il 5 aprile del 2018 è stato...