Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIALa solidarietà si rimette in corsa per le fasce sociali più deboli del territorio. Circa 150 persone hanno preso parte ieri in via Aldo Moro alla decima edizione della Family run, la camminata dell'Immacolata, corsa non competitiva sulla distanza dei 6 ed 12 chilometri, organizzata dal Gruppo Podisti Adria in collaborazione con palazzo Tassoni e Hatria Giallorossa. Non una vera e propria Babbo Running, la cosiddetta corsa dei Babbi...