Famiglie prigioniere della frana

VIABILITÀ

ROVIGO Il pacco di Natale è stata la transenna che ha chiuso la strada per arrivare a casa. Non certo il migliore dei regali per i residenti lungo l'argine del Canalbianco, fra il ponte del Passo, a ridosso dell'Interporto, e il ponte di Bosaro, sulla Statale 16. La strada che è stata completamente chiusa al traffico è proprio via Argine Sinistro Canalbianco.

LA PROTESTA

Con disagi che per chi vive proprio lì, in particolare nel piccolo agglomerato in località Balladore, non sono di poco conto: «Come facciamo? Tanto più ora che riaprono le scuole e i bambini sono da accompagnare e riprendere, la gente deve andare a lavorare, in una delle famiglie residenti c'è una persona disabile bisognosa di cure: chiediamo il ripristino della viabilità, non miracoli, ma solo il rispetto della gente e l'uso del buon senso».

ARGINE FRANATO

Il motivo, una frana del petto arginale, si spiega nell'ordinanza emessa dall'Ufficio viabilità del Comune di Rovigo, datata 27 dicembre, per la Disciplina temporanea della circolazione stradale in via Argine Sinistro Canalbianco per la messa in sicurezza della sponda del canale. Nell'atto si spiega che «la Regione Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, ha comunicato un dissesto arginale in via Argine Sinistro Canalbianco, nel tratto del territorio comunale compreso tra le località Ponte Passo e Balladore, dovuta ad un movimento franoso determinato dalle copiose precipitazioni atmosferiche» e «che tale situazione comporta pericolosità per la circolazione stradale». Il divieto di transito, quindi, con barriere su entrambi i sensi di marcia e il cartello chiuso per lavori, si spiega, è adottato «a tutela della pubblica incolumità». Ma si ammette anche che «non è possibile definire la data di conclusione dei lavori».

PORTAVOCE DEL DISAGIO

A raccontare come sono andate le cose, facendosi portavoce di tutti i residenti della strada, è Valentino Perlari, che vive a un passo dall'argine da tempo immemore e che conserva la memoria del Canalbianco: «È la vigilia di Natale, il 24 dicembre, alle 14.30 sembra tutto tranquillo, un inizio di pomeriggio come tanti altri, già in clima di festa. Ma appena un'ora dopo, alle 15.30, la polizia municipale di Rovigo, transenna e chiude completamente il tratto iniziale di via Sinistra Canalbianco fino all'inizio della località Balladore, circa 600 metri. Il tutto senza che sia stata fatta alcuna comunicazione alle famiglie residenti. Bloccando di fatto l'unica via di accesso alle case di una ventina di nuclei familiari, in un tratto che interessa i Comuni di Rovigo, Bosaro e Arquà. Un provvedimento eccessivo. La frana è da tanto che c'è, se volevano adottare una misura di sicurezza bastava il restringimento di carreggiata con il senso unico alternato e due semafori, anche perché, poi, come è già successo, altrimenti c'è chi, è già successo, sposta le transenne e passa lo stesso. Soprattutto, bisognerebbe far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti che, invece, passano sempre tranquillamente. Ma il vero problema da affrontare è la causa del movimento franoso, che non è il maltempo, ma il passaggio delle chiatte: chi ha distrutto gli argini del Canalbianco è il moto ondoso provocato dalla navigazione».

CHIATTE SOTTO ACCUSA

«Il loro passaggio fa venir giù tutto e scava - spiega Perlari - Solo per le vibrazioni, io due volte all'anno devo far risistemare le tegole del tetto. Bisogna fare qualcosa di incisivo, lo chiediamo da anni, perché il problema non è di oggi: non ci si può limitare a chiudere la strada o a mettere un po' di sasso e qualche palo. Soprattutto, va superato il continuo rimpallo di responsabilità sulla gestione di queste problematiche».

Francesco Campi

