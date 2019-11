Famiglie fragili e affidamento: convegno del Pd in Pescheria Nuova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIRITTI DELL'INFANZIAROVIGO Con il primo tavolo di confronto I diritti dei bambini e delle famiglie fragili. Risorse e criticità dell'affido, domani alle 17.30 in Pescheria nuova il Partito democratico punta a «mettere la conoscenza» al centro del dibattito su temi quali i diritti dei minori e la salute. Per Giuseppe Traniello Gradassi, presentando l'incontro con l'assessore al Welfare del Comune Mirella Zambello e con Massimo Mantoan della Cooperativa Titoli Minori, «il tema dell'affido non può essere lasciato alle chiacchiere da...