Falso tecnico dell'acquedotto tenta la truffa in Commenda

RISCHIO D'INGANNO

ROVIGO Si è presentato alla porta, con una tuta arancione, da operaio, chiedendo di poter ispezionare un pozzetto in un cortile privato. Poi ha fatto varie domande, come sulla composizione del nucleo familiare, spiegando che interveniva per un presunto rischio di acqua sporca e che doveva accedere al contatore perché l'azienda doveva chiudere i conti. Incongruenze che hanno spinto la persona che gli aveva aperto la porta, residente in Commenda, a chiedere al sedicente tecnico di identificarsi. A questo punto l'uomo se n'è andato, senza entrare in casa come invece aveva chiesto.

E' successo giovedì mattina e sembrerebbe essersi trattato di un tentativo di truffa, secondo l'abusato copione del falso tecnico, che fortunatamente non è andata a segno, ma che comunque allarma anche Acquevenete, che prontamente ne dà nota per mettere in guardia i cittadini, ricordando che è sempre buona regola chiamare il numero verde 800.991544 o contattare le forze dell'ordine.

LA RACCOMANDAZIONE

«Acquevenete raccomanda di prestare la massima attenzione per difendersi da questi tentativi di truffa, sempre più frequenti e che purtroppo rischiano di intensificarsi nel periodo festivo. Se il contatore è accessibile dalla strada, non c'è alcun motivo perché gli operatori incaricati della lettura debbano entrare nella proprietà privata. E anche qualora, per contatori non accessibili dall'esterno, dovessero entrare nel cortile, devono esibire un cartellino identificativo. Il personale di Acquevenete non chiederà mai di entrare nelle case per effettuare analisi dell'acqua, raccogliere dati sensibili degli utenti o chiedere pagamenti di persona».

