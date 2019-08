Falsi tecnici per analisi dell'acqua a domicilio: l'allarme di Acquevenete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME TRUFFEROVIGO I truffatori non vanno in vacanza e, per questo, alla luce di ulteriori casi che, purtroppo, si sono verificati nuovamente di falsi addetti dell'acquedotto che si sono presentati a casa di anziane vittime, Acquevenete rinnova l'invito a tenere alta la guardia e difendersi dai raggiri non aprendo a chi si presentasse alla porta con la scusa di controlli o interventi alla rete idrica.FALSI TECNICI«Nei giorni scorsi si spiega nel comunicato - sono stati segnalati purtroppo nuovi casi di falsi addetti di Acquevenete. Questi...