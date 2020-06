GRANZETTE

ROVIGO Spregevoli truffatori di nuovo in azione a Rovigo, con un raggiro che ha seguito uno schema purtroppo tristemente già visto: quello dei falsi tecnici dell'acquedotto. È successo ieri mattina in via Chiarugi, a Granzette. Un uomo, spacciandosi per un tecnico del servizio idrico si è presentato alla porta di una coppia di anziani, prospettando loro una situazione di pericolo che necessità di un suo intervento e della loro collaborazione. Il truffatore ha convinto marito e moglie che per preservare i loro soldi e tutti gli oggetti preziosi fosse necessario che li mettessero dentro al frigorifero. Ovviamente tutta una vile messinscena, con il truffatore che, appena i due anziani hanno eseguito quanto era stato loro detto e si sono poi allontanati, ha preso tutto quanto era stato messo dentro il frigo ed è scappato via indisturbato. Un bottino consistente: alcune migliaia di euro in contanti oltre ai gioielli, anche se in un primo momento non è stato facile effettuare una stima esatta dell'ammontare perché i due anziani, quando si sono resi conto di essere stati raggirati e derubati ed hanno cercato di spiegare l'accaduto alla polizia, subito accorsa dopo la loro telefonata, erano in preda all'ansia oltre che a rabbia e tristezza.

