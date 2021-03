L'INCHIESTA

ROVIGO Pellet messo a nudo dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato ben 120 tonnellate di combustibile da biomassa legnosa risultato falsamente venduto come certificato, con la conseguente denuncia per frode in commercio delle quattro persone responsabili delle due aziende controllate. Nel primo caso l'operazione è stata condotta della Tenenza di Lendinara, che dopo un controllo in un'azienda della zona di competenza ha sequestrato 1.359 sacchi di pellet, pari a circa 20 tonnellate, perché riportavano il marchio registrato FSC, di proprietà della Forest Stewardship Council, organizzazione internazionale non governativa indipendente e senza scopo di lucro che certifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, mentre il pellet in questione non era corrispondente per forma e contenuti a quanto previsto dal disciplinare del marchio. Inoltre l'azienda rivenditrice è risultata priva della certificazione. È scattato, quindi, il sequestro dell'intera partita di pellet e la denuncia dei titolari oltre che per l'ipotesi di reato di frode in commercio anche per quella di vendita di prodotti con segni distintivi falsi.

DOPPIO CONTROLLO

Il secondo controllo ha invece visto in azione le Fiamme Gialle della Tenenza di Occhiobello, che hanno verificato che un rivenditore di pellet sfuso, privo di certificazione rilasciata dalla società En-Plus, lo metteva invece metteva in vendita, spacciandolo per certificato. In questo caso il sequestro ha riguardato circa 100 tonnellate di pellet stoccate nel magazzino, mentre i titolari denunciati per l'ipotesi di reato di frode in commercio. Nuove attenzioni della Finanza verso il mondo del pellet, dopo che nel giugno dello scorso anno, nell'ambito dell'inchiesta Pupari 2.0 erano state notificate sette misure cautelari, due arresti e cinque obblighi di firma, ed eseguite 51 perquisizioni in sette regioni per un ipotizzato giro di Iva evasa di 10 milioni, che aveva visto coinvolte anche tre aziende con sede a Badia, attive proprio in questo settore. Questa nuova operazione, sottolinea la Guardia di Finanza di Rovigo, «si inquadra nelle attività di controllo di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi e a tutela dell'economia legale, con particolare riguardo a quelle condotte che, oltre a condizionare le regole di mercato e di leale concorrenza, risultano particolarmente insidiose per i consumatori. Il pellet di legno è un combustibile rinnovabile prodotto principalmente dagli scarti di lavorazione delle segherie, impiegato sia in sistemi di riscaldamento domestici sia per impianti industriali. Diversi sono i marchi di qualità presenti sul mercato, fra essi Fsc ed En-Plus, che, seppure in forme diverse, garantiscono la qualità del prodotto dell'intera filiera: tutte le fasi della produzione e commercializzazione sono, pertanto, rigorosamente disciplinate e controllate con lo scopo di far giungere al consumatore finale un prodotto di elevata qualità. Le imprese interessate, quindi, devono munirsi di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario del marchio».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

