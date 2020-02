LA VOTAZIONE

ROVIGO Dopo cinque ore di consiglio comunale e due distinte mozioni, differenti per un unico dettaglio, alla fine il consiglio comunale ha chiesto a gran voce allo Stato che non arrivi a Rovigo il carcere minorile. Sembrava che l'unione di intenti, ovvero il comune obiettivo di impedire l'arrivo a Rovigo del penitenziario minorile e consentire, di conseguenza, l'ampliamento del Tribunale nello stabile adiacente, potesse avere portato maggioranza e minoranza a collaborare insieme.

DOPPIA MOZIONE

Fino all'ultimo la presidente del consiglio Nadia Romeo e alcuni esponenti di entrambi gli schieramenti hanno provato a convincere i consiglieri di Lega, Civica Gambardella Sindaco e Fratelli d'Italia a sposare la mozione presentata dal sindaco Gaffeo, ma un elemento secondo loro fondamentale li ha spinti, in ogni caso, a rimanere sulle proprie posizioni. Lo schieramento di centrodestra, infatti, a differenza di quanto portato avanti dalla coalizione di governo cittadino, chiedeva che fosse mantenuto il tribunale in via Verdi oppure (qui sta la differenza) di portare avanti i progetti sostenuti dall'Ordine degli Avvocati di Rovigo. Della serie: o si ampliano le aule di giustizia negli adiacenti locali che dovrebbero ospitare il penitenziario minorile o si procede con la realizzazione di un trasloco del tribunale nell'ex questura di via Donatoni, negli uffici dell'ex Banca d'Italia di via Mazzini oppure si costruisce un nuovo stabile in piazzale Di Vittorio.

L'APPELLO

«Sul tema di cosa voglia fare io, credo che la documentazione che vi ho consegnato mostri in maniera chiara le mie intenzioni. Pensate quello che volete, ditemi canaglia, farabutto, ma da questo punto di vista meglio sgomberare il campo: togliete le opzioni b,c o d, sennò siamo punto e a capo» ha spiegato il sindaco Gaffeo all'opposizione, facendo rilevare come la proposta di un piano alternativo all'allargamento delle aule in via Verdi sostenuto nella loro mozione sia un sostanziale controsenso. «Solo così si impedisce l'arrivo del carcere minorile» ha infine rilanciato.

L'OPPOSIZIONE

A fargli da contraltare è stata Monica Gambardella, sfidante al ballottaggio dello scorso 9 giugno: «Dobbiamo portare a casa il più possibile. Stiamo parlando del bene comune, di rispetto per gli elettori. Dobbiamo ragionare - ha detto - per quello che è meglio per la città, al di là di tutto. Auspico altre discussioni quanto prima per i nodi importanti di questa città, questo infatti non è l'unico». Gli ha risposto Graziano Azzalin, capogruppo dem tra i banchi di Palazzo Nodari, che ha evidenziato l'importanza della mozione della minoranza, ma «l'unico documento che ci porti un risultato è quello presentato dal sindaco, il primo portato in aula. Posso comprendere il lavoro fatto da parte di chi ha sostenuto la mozione dell'opposizione, ma che contiene una debolezza: si assume uno studio di fattibilità senz'altro positivo, ma è di una categoria, e va a indebolire il punto principale, ovvero che il carcere non deve andare in via Verdi, che il sindaco è il nostro portavoce e che dobbiamo lavorare insieme per questo obiettivo e per cui è fondamentale una convergenza».

Alla fine, la tanto auspicata unione non è scaturita, visto che la mozione presentata dell'opposizione è stata votata solo da 9 componenti (incluso Angelo Montagnolo, che ha ammesso l'errore in fase di voto elettronico), contro i 18 contrari e i tre astenuti. Mentre la mozione della maggioranza è stata approvata alla completa unanimità. Forse, quindi, un minimo di unitarietà c'era, ma è emersa solo alla fine.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA