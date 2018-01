Facebook, l'anatema di don Gianni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Don Gianni Vettorello, il cappellano della Questura, si schiera contro Facebook. Ieri, sulla sua pagina è infatti comparsa la sua protesta contro la decisione di Facebook di rimuovere un suo messaggio dove, chiedendo aiuto per una famiglia bisognosa, indicava anche il numero della sua Postepay e il suo codice fiscale, per raccogliere fondi a favore di persone bisognose. Le regole del social però non permettono di indicare conti correnti o altro per la raccolta di denaro, anche se a scopo benefico. «Lasciamo video di violenza...