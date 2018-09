Fa il giro d'Italia con un trattore Tappa in città per Marco Beretta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀROVIGO Un incredibile e originale giro d'Italia, a bordo di un trattore Carraro del 1981, ha per protagonista un 66enne agricoltore da poco pensionato. Si tratta del bresciano Marco Beretta, che ha deciso di prendersi quel tempo che non ha avuto, per realizzare un sogno. Il 15 luglio è partito da Pessano con Bornago (Milano), per attraversare lo Stivale con il suo trattore e condividere la sua storia con chi come lui ha dedicato la vita alla terra. Immancabile la visita allo stabilimento Carraro Tractors di Rovigo. Beretta è...