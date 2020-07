(F.Cam.) Il Coronavirus è stato un ciclone che ha sconquassato la sanità italiana. Il Polesine è riuscito a resistere all'alta marea contenendo i numeri con l'Ulss 5 che è quella che ha fatto registrare i numeri minori di contagiati, non solo in valore assoluto, ma anche, questo sì significativo, in proporzione alla popolazione. E questo nonostante una maggiore età media, quindi sostanzialmente più vulnerabile. Ieri è stato il ventunesimo giorno senza che si siano registrate nuove positività, nonostante vada avanti l'esecuzione di tamponi, ora arrivati a 51.384, su 23.330 persone. Al momento resta una sola positività accertata fra tutti i residenti, sempre l'ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta, dei 452 trovati contagiati da inizio epidemia. Di questi, 415 sono risultati guariti, mentre 36 sono stati i decessi. Resta ancora alto il numero di persone in isolamento domiciliare, 76, come misura prima di precauzione e prevenzione. Se il Coronavirus ha scombinato tutti i piani, nella Relazione sulla performance 2019 dell'Ulss, si dà conto di come lo scorso anno sia stato «caratterizzato da una enorme difficoltà nel reperimento dei dirigenti medici con gli strumenti di reclutamento ordinario, avvisi, mobilità, scambi di graduatorie tra aziende, concorsi, eccetera. Le aree di maggior sofferenza sono quelle del Pronto soccorso, dell'Anestesia e Rianimazione, della Psichiatria, della Pneumologia, della Pediatria, della Radiologia e della Ostetricia-Ginecologia. Sono stati inoltre utilizzati gli strumenti incentivanti disponibili per la realizzazione di prestazioni aggiuntive quali, per esempio, turni di sala operatoria, turni di pronto soccorso, turni di guardia, prestazioni ambulatoriali». Poi è arrivato il Coronavirus e nulla è stato e sarà come prima.

