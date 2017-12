Ex stazione dei bus, progetto al via entro l'anno prossimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO Nel 2018 si aprirà la possibilità per i privati di restaurare gli immobili del centro storico o cambiarne la destinazione d'uso. «Il Piano degli interventi entra finalmente nella fase operativa della progettualità - ha annunciato ieri infatti l'assessore all'Urbanistica del Comune di Rovigo Federica Moretti - Le linee-guida per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei privati e per la successiva verifica dell'adeguatezza delle stesse sono state completate in questi giorni e verranno sottoposte...