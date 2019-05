CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EX SINDACOQUASI 17MILA EURODI LIQUIDAZIONE(A.Luc.) Ieri è stato il compleanno di Massimo Bergamin, l'ex sindaco rimasto in carica fino al 21 febbraio scorso. Caduto per mano di ben 22 consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che quella stessa sera si sono dati appuntamento a Palazzo Nodari per rassegnare in massa le proprie dimissioni davanti al segretario generale Maria Cristina Cavallari. È il suo primo compleanno da ex primo cittadino e dalla sera della sua caduta non ha più rilasciato dichiarazioni, non ha mai espresso pareri...