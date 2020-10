VIA ALLE VACCINAZIONI

ROVIGO Servono spazi per vaccinare in sicurezza in città e nelle frazioni. È la richiesta avanzata dall'Ordine dei medici del Veneto ai sindaci, compreso il primo cittadino di Rovigo. Il Comune, proprio in questi giorni, sta facendo una vera e propria corsa contro il tempo per individuare degli edifici e delle sale pubbliche da mettere a disposizione dei medici della città che non hanno a disposizione un ambulatorio sufficientemente ampio per accogliere in sicurezza il flusso dei pazienti che, da lunedì, si sottoporranno al vaccino antinfluenzale.

RICHIESTA AI SINDACI

«L'Ordine dei medici - spiega Gaffeo - ci ha avanzato la richiesta di individuare degli spazi in città per le vaccinazioni. Ho chiesto dunque al presidente dell'Ordine di farmi avere al più presto un resoconto completo delle esigenze, in modo da potere apprestare un piano complessivo. Non appena avrò la documentazione, si potrà dunque procedere con l'individuazione di questi spazi». «Molti medici di base - conferma il presidente dell'Ordine Francesco Noce (nella foto con il direttore dell'Ulss Antobnio Compostella)- dispongono di ambulatori piccoli e dunque per loro diventa difficoltoso garantire la sicurezza del flusso di pazienti che dovrà essere sottoposto alla vaccinazione. Anche se, ovviamente, questa verrà effettuata su appuntamento per evitare assembramenti all'interno degli ambulatori. Ho dunque chiesto al Comune di mettere a disposizione degli edifici, in questo momento non utilizzati, per mettere in atto l'attività capillare di profilassi. Questi spazi dovranno, in particolare, essere dislocati non solo in città, ma anche nelle frazioni per permettere agli anziani di raggiungerli con facilità».

EX SCUOLE DELLE FRAZIONI

Il Comune di Rovigo, per il momento, ha individuato l'ex scuola di Concadirame (nella foto sopra), edificio chiuso e che verrà appunto aperto nelle prossime settimane per la campagna vaccinale. Certo che il periodo per il Comune non è proprio dei migliori sul fronte degli spazi da dedicare alle vaccinazioni antinfluenzali, in quanto la maggior parte delle sale, come ad esempio la Gran guardia e il Censer, sono già occupate dagli eventi legati alla Fiera d'Ottobre. Gli unici spazi al momento disponibili sembrano essere edifici scolastici dismessi, come l'ex asilo di via Alfieri, ancora chiuso in attesa di diventare la Casa delle associazioni.

PRENOTAZIONI

Nel frattempo i rodigini, da sempre in cima alle classifiche regionali per l'alta adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale, si stanno rivolgendo ai medici di base e alle farmacie per avere notizie in merito alla vaccinazione contro l'influenza stagionale. La profilassi, infatti, per evitare di ammalarsi o comunque alleviare i sintomi della consueta ondata influenzale invernale, sarà gratuita e somministrata direttamente dal medico di base o nei punti Ulss dislocati nel territorio, per gli ultra sessantenni (lo scorso anno la soglia era invece dai 65 anni), per coloro che soffrono di patologie o comunque rientrano nella cosiddetta fascia a rischio, compresi i bambini, e per tutti coloro che esercitano professioni a rischio o a contatto con le fasce protette.

«La raccomandazione che rivolgo a tutti - aggiunge il numero uno dei medici del Veneto - è quella di vaccinarsi contro l'influenza per facilitare l'individuazione dei possibili casi di Covid. Questo virus, che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, non è affatto diventato più buono, semmai la carica virale, in certi pazienti, è diminuita grazie all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e al lavaggio frequente delle mani».

I maggiori veicoli del virus «oggi sembrano essere proprio i giovani - conclude Noce - sono infatti, per la maggior parte dei casi, asintomatici e inconsapevolmente contagiano i familiari. Ecco perché raccomando ai ragazzi e ai bambini di usare tutte le precauzioni del caso quando si fa visita ai nonni: mascherina ed evitiamo, almeno per qualche tempo, gli abbracci per esporli a pericoli che si possono evitare con il distanziamento».

Roberta Merlin

