Ex San Michele, l'asilo per i senzatetto riaprirà

SOCIALEROVIGO L'asilo per i senzatetto all'ex chiesa San Michele tornerà presto operativo e la rete pubblica di accoglienza si allargherà con alcuni appartamenti, nelle vicinanze dell'ex chiesetta e in centro. Il bando per l'affidamento dei servizi si rivolgerà a cooperative sociali e l'amministrazione comunale punta, così, a realizzare anche a Rovigo il nuovo approccio housing first, ieri tema del seminario al museo dei Grandi fiumi Dalla strada alla casa. Questo nuovo modello è un'urgenza dell'agenda europea, da cui trova risorse...