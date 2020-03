LA LOGISTICA

ROVIGO Al momento il Polesine resta la provincia veneta con il minor numero di casi positivi e di ricoverati. Ma bisogna essere pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza. La riorganizzazione degli spazi è già avvenuta. L'hub provinciale per la Terapia intensiva riservata ai pazienti contagiati da Coronavirus è stato individuato nell'ospedale di Trecenta, arrivando al raddoppio dei posti letto, da 5 a 10, e con altri 6 posti eventualmente ricavabili utilizzando le sale operatorie.

TRASFERIMENTO

Ieri l'unico paziente polesano che necessita di respirazione meccanica e assistenza intensiva è stato trasferito al San Luca. Davanti al pronto soccorso di Rovigo, invece, è stata montata un'ulteriore tenda, da parte della Croce rossa, che servirà come sala d'attesa per la tenda a tunnel dove viene effettuato il triage nella quale entra un paziente alla volta. Questa nuova tenda è stata allestita in previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Alla riorganizzazione complessiva degli spazi dell'ospedale di Rovigo, anche per la necessità di poter disporre di ulteriori luoghi isolati nel reparto di Malattie infettive per i pazienti affetti da Covid-19, spiega il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella: «ha dato il proprio contributo anche la Casa di cura Città di Rovigo. Noi abbiamo bisogno di un elevato turnover, quindi per alcune situazioni di lungodegenza è stato disposto il trasferimento in quella struttura».

STRUTTURA ACCREDITATA

«Noi siamo privati accreditati con il Sistema sanitario nazionale e siamo quindi parte integrante della sanità polesana, operando sempre in costante dialogo ed in collaborazione con le altre strutture spiega l'amministratore delegato dell'ex Policlinico, Stefano Mazzuccato . Quindi, nel momento del bisogno, siamo e saremo partecipi dello sforzo generalizzato della sanità polesana. Ognuno deve fare la propria parte e dare le risposte che la collettività si aspetta. Perché il paziente pretende prestazioni di qualità sia che siano fornite dal pubblico o dal privato. Questo è il nostro impegno sia nella Casa di cura Città di Rovigo che nella Casa di cura Madonna della salute di Porto Viro. In questo momento, non siamo in particolare sofferenza o emergenza dal punto di vista dei numeri, anche perché la situazione in questa provincia è per il momento di gran lunga meno difficile rispetto ad altre realtà sul piano dei ricoveri. Ma dobbiamo essere pronti a sostenere l'eventuale ondata che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, agendo in modo sinergico e secondo linee ben definite. A Porto Viro, fino ad oggi, abbiamo eseguito quattro o cinque tamponi, secondo i protocolli che ne prevedono poi l'invio all'ospedale di Rovigo, che a sua volta provvede a trasmetterli ai laboratori dove vengono analizzati. Fortunatamente erano tutti negativi. Ma siamo attrezzati anche per questo, ovviamente sempre secondo le linee guida».

GIRO DI VITE ALLE VISITE

Vi è poi l'aspetto relativo a familiari ed amici dei pazienti ricoverati in ospedale o nelle case di riposo: «Comprendo che il sentimento dei familiari sia quello di poter stare vicino al proprio caro, ma in questo momento è fondamentale che le visite in ospedale come pure nelle case di riposo vengano ridotte al minimo possibile - ha sottolineato Compostella -. Per cui l'accesso, per esplicita disposizione del decreto del presidente del Consiglio, è consentito a un unica persona una volta al giorno per ogni singolo paziente. Abbiamo dato indicazione a tutte le unità operative di degenza perché questo venga rispettato. Sono stati anche ristretti gli orari di visita, ma questa restrizione temporanea è legata, e si può ben capire, sempre al tema della precauzione e della sicurezza. Invito a rispettarla con attenzione. Ieri uno dei nostri direttori di unità operativa ha dovuto litigare con alcune persone che volevano entrare in gruppo nella stanza di degenza di un familiare: non è un comportamento accettabile. Sono atteggiamenti che respingiamo e non permetteremo. Sono spiacente ma saremo duri e rigorosi».

Francesco Campi

