Ex pescheria, inizia il recupero

LENDINARAPrenderanno il via il primo ottobre i lavori di restauro del mercato coperto e dell'ex pescheria, che per tutta la durata del cantiere comporteranno qualche cambiamento nella viabilità limitrofa e nella disposizione del mercato settimanale. Ormai è tutto pronto per l'avvio del cantiere mirato alla sistemazione dei due edifici di piazzetta Vittorio Veneto, collocati lungo riviera del Popolo e attualmente utilizzati uno come sala civica, l'altro per ospitare manifestazioni e per fornire elettricità e servizi alle bancarelle di...