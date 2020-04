Il Coronavirus colpisce anche nel mondo del calcio. E' scomparso a Brescia nei giorni scorsi Francesco Nugnes, ex presidente del Città di Rovigo (Terza categoria), per alcuni mesi nella stagione sportiva 2017-2018. L'uomo, 71 anni, originario di Chiari, lascia la moglie e il figlio. La notizia si è sparsa in Polesine solo venerdì sera. Fabrizio Fredini, storico componente del club Vecchia Guardia, spiega: «È accaduto tutto in pochi giorni: prima tosse e la febbre, poi il ricovero in ospedale e la polmonite, le condizioni di Nugnes si sono aggravate e purtroppo non ce l'ha fatta. Il presidente era arrivato a Rovigo in un momento difficile per la città, calcisticamente parlando. È stato alla guida della società da luglio a ottobre, poi ha deciso di andarsene per motivi personali». Nugnes era sbarcato con grandi ambizioni, a Rovigo, nell'estate 2017, assieme al braccio destro Stefano Chiari. La nuova matricola sperava di ripartire dalla Promozione, ma dalla Figc arrivò la notizia che stoppò le velleità di rinascita: il Città di Rovigo ripartì dal basso, dalla Terza categoria. Una stagione tribolata, chiusa senza grossi sussulti.

Ale.Gar.

