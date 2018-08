Ex ospedale Maddalena, ora la palla passa a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMENDAROVIGO «Non dire gatto se non l'hai nel sacco». Nel clima generale di entusiasmo che si è respirato nel corso del consiglio comunale straordinario di mercoledì sera che ha approvato la modifica del progetto per il recupero dell'ex Maddalena, dal quale si sono sfilati i proprietari dell'immobile che invece di cederlo gratuitamente lo hanno venduto per 2,6 milioni al Comune, di parlare di un'occasione importante per la città è stata la consigliera comunale di maggioranza Alba Rosito, capogruppo di Presenza Cristiana, a vestire un...