NUOVI UFFICI

ROVIGO Entro l'1 luglio 2021 i Servizi Sociali del Comune e la Polizia Locale traslocheranno a palazzo Marconi, lungo l'omonimo viale che porta alla stazione dei treni. A breve, infatti, partiranno i lavori per la riqualificazione dell'ex sede universitaria. In questo momento è in corso la gara per l'assegnazione dei lavori di sistemazione e la riqualificazione dello stabile, per un totale complessivo di mezzo milione di euro. Si tratta di un intervento promesso in campagna elettorale dal sindaco Gaffeo: l'operazione in realtà permette un risparmio annuo al Comune di 68 mila euro, interrompendo il contratto di affitto dell'attuale sede in viale Trieste per gli uffici dei Servizi Sociali, costretti da anni in un edificio inadatto alle esigenze di lavoro (tre dipendenti per stanza), in cui c'è freddo d'inverno e caldo d'estate.

ADDIO VIALE TRIESTE

Negli anni scorsi, a causa dell'anzianità dello stabile, gli impiegati sono stati costretti a trasferirsi per alcuni giorni negli uffici dei colleghi in piazza Vittorio Emanuele II perché non funzionava il riscaldamento. Ai proprietari è già stato comunicato che alla fine di giugno torneranno in pieno possesso del loro stabile e quindi entro quella data i dipendenti del Comune troveranno posto in una sede comunale completamente nuova.

POLIZIA LOCALE

Analogo discorso per la Polizia Locale, che abbandonerà l'attuale sede di via Oroboni, l'ex fabbrica di giocattoli Gabar. Un edificio fatiscente (la metà non utilizzata è semi-crollata e pericolante), non c'è spazio a sufficienza per accogliere più di 30 persone, delle 51 previste per legge che dovrebbero servire nella polizia locale, ci sono i topi e, per di più, il posto auto antistante l'ingresso, dove parcheggiano gli utenti, è una proprietà privata. Se entro breve non si fosse provveduto al trasloco a due passi dal centro, il Comune avrebbe persino dovuto pagare un affitto per utilizzare quella pertinenza. Tornando all'intervento su palazzo Marconi, questo durerà circa sei mesi, consoliderà la struttura (messa a dura prova dal terremoto del 2012), e ne ricaverà sufficienti uffici per tutti i dipendenti. La palestra sul retro non sarà toccata: il sindaco Gaffeo ha assicurato che rimarrà a disposizione delle scuole e delle attività sportive. Se la sede distaccata di viale Trieste è privata, per cui i proprietari potranno farci quello che vorranno, il comando di Polizia Locale è del Comune ed è purtroppo destinato a rimanere abbandonato, in attesa che possa essere ristrutturato e ri-utilizzato.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA