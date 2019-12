EX MANICOMIO ROVIGO Il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette resta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX MANICOMIOROVIGO Il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette resta chiuso al pubblico dopo che la nevicata e il forte vento di giovedì hanno fatto crollare cinque piante di grosse dimensioni. La chiusura è stata comunicata dall'associazione I luoghi dell'abbandono, che ha in comodato d'uso oltre 16 ettari dell'area dell'ex manicomio di proprietà dell'Ulss 5, perché alle ragioni di sicurezza si sommano i contenuti della lettera che l'assessore comunale competente in materia, Dina Merlo, ha inviato all'Ulss 5 per chiedere il...