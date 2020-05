GRANZETTE

ROVIGO Con il ponte per la Festa della Repubblica, il parco e le mostre all'ex manicomio di Granzette saranno aperti al pubblico da oggi a martedì, dalle 10 alle 18. Così, oltre alla consueta apertura domenicale con ingresso gratuito al parco secolare, che gli interventi di sfalcio e manutenzione dei volontari dell'associazione I luoghi dell'abbandono hanno portato a risplendere, si somma la possibilità di visitare le rassegne che la stessa associazione ha allestito in tre padiglioni. Si accede alle mostre con mascherina e guanti (o liquido igienizzante), rispettando il distanziamento sociale (almeno un metro), con il divieto di assembramenti, e con un contributo d'ingresso che varia da 8 euro per la rassegna multisensoriale Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3, a 5 euro per le mostre Vajont, l'onda della morte nel padiglione 7, e I percorsi della pazzia (due ore di visita) che nel padiglione 5 racconta il passato e ciò che resta degli ex ospedali psichiatrici in Italia. L'esposizione sull'incidente nucleare di Chernobyl richiede tre ore per una visita completa: raccoglie 530 foto, proiezioni video, giornali d'epoca e un'ampia collezione di reperti provenienti dall'area del disastro. Vajont, l'onda della morte racconta il cantiere di costruzione della diga, fa camminare nella fanghiglia tra detriti e acqua, e passa in rassegna foto storiche, periodici e filmati, per arrivare alla rinascita di Longarone. All'ex ospedale psichiatrico è stata allestita anche una zona di book-crossing e c'è la possibilità di incontrare, nelle zone a loro dedicate, animali come pecore e tartarughe. Info 340.8603748 o inviare un'email a iluoghidell'abbandonomail@gmail.com.

Nicola Astolfi

