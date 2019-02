Ex manicomio, il Carnevale si farà «A questo punto anche senza carte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROVIGO «Con le carte o senza, proseguiamo per la nostra strada. Se qualcuno vorrà ostacolarci, procederemo per vie legali». Con queste parole Devis Vezzaro, presidente dell'associazione I luoghi dell'abbandono, ha annunciato che l'evento Na gabbia de matti xe el mondo, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette, si farà, arrivi o meno l'autorizzazione del Comune. Il 3 marzo (o la domenica successiva in caso di maltempo) si svolgerà dalle 9 la festa di Carnevale dedicata alle famiglie nel parco dell'ex manicomio, che...