Ex Maddalena, se ne riparlerà nel 2020

PROGETTO AL PALOROVIGO Addio Maddalena. Almeno fino al 2020 non se ne parla. E le speranze per Rovigo sono comunque ridotte al lumicino. Oggi alle 12.40 è previsto alla Camera il voto di fiducia sul decreto Milleproroghe e, a scanso di sorprese dell'ultimo minuto, è difficile che possa cambiare quanto già approvato dal Senato ad agosto: il Bando di Riqualificazione delle Periferie è congelato per tutti, Rovigo inclusa. Dopo mesi e mesi di continue illusioni, sia in positivo che in negativo, sembra arrivato lo stop definitivo al progetto di...