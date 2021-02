BANDO PERIFERIE

ROVIGO Lorenzo Rizzato, consigliere della Lega a Palazzo Nodari, rimprovera il sindaco Edoardo Gaffeo di non avere coinvolto il Consiglio comunale nell'esproprio del Maddalena e accusa il Partito Democratico di scarsa democrazia. «Vorremmo poter discutere della decisione relativa all'esproprio dell'ex ospedale da parte del Comune, ma altro non può dirsi se non che rappresenta l'ennesima burla di questa Amministrazione nei confronti dei consiglieri comunali e di tutta la città - tuona il consigliere leghista - Quando mai ne sono stati messi al corrente? Quando si è tenuta la commissione, la presidente e capogruppo dem Giorgia Businaro si era presa l'impegno di convocarne una per approfondire la questione, come promesso durante l'ultima seduta dello scorso 21 dicembre».

PD SOTTO ACCUSA

Rizzato si scaglia con veemenza contro l'assenza di confronto su questa questione: «I consiglieri comunali sono completamente all'oscuro sulla questione dell'ex Maddalena. Siamo venuti a sapere della decisione della giunta di optare per l'esproprio dell'ex ospedale dai giornale senza alcuna comunicazione che, istituzionalmente e politicamente, sarebbe stata doverosa. Ricordiamo che si tratta di un'operazione di particolare importanza che coinvolge il quartiere più popolato della città e un investimento di 13,5 milioni di euro. Proprio per questo sarebbe stato doveroso un confronto con la Commissione consiliare competente: avevo infatti richiesto la realizzazione di una seduta ad hoc per discutere di tutte le possibili alternative, delle tempistiche e dello stato di avanzamento dell'iter. Nonostante le promesse di convocazione e l'impegno della presidente Businaro, non si è concretizzato nulla».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA