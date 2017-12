Ex Maddalena, l'intesa col Governo finanzierà l'ambizioso recupero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO Maliziosamente il sindaco Massimo Bergamin aveva detto che il finanziamento da 13,5 milioni che il Governo ha accordato a Rovigo per il recupero dell'ex Maddalena nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie sarebbe arrivato in campagna elettorale.ANTICIPO SUI TEMPILa firma ufficiale, che darà il via alla fase operativa, invece, è fissata fra meno di 20 giorni. Ad annunciarlo, seppur con tutte le cautele del caso, è il deputato polesano del Pd Diego...