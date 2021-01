L'OPERAZIONE

ROVIGO A giorni avverrà l'acquisto dell'ex ospedale Maddalena. L'operazione costerà poco meno di 2,5 milioni di euro chiudendo una vicenda che si trascina da anni e con due importanti risvolti: sono finiti tutti gli ostacoli che in questi anni hanno impedito l'avvio dei lavori di riqualificazione dello stabile e, soprattutto, il più grande parco pubblico tornerà pienamente a disposizione dei rodigini. Per tutelare il Comune da possibili problemi è stata scelta la strada dell'esproprio, stabilendone l'indennità per acquisizione dell'area per la stessa cifra pattuita con le due ditte proprietarie nel caso si fosse proceduto con la compravendita.

SOLUZIONE RAPIDA

Si tratta inoltre della soluzione più rapida: nel caso Reale Mario Srl e Cefil Srl decidessero di accettare - ed è molto probabile, stando ai rumors di Palazzo Nodari - la cessione avverrebbe in tempi rapidi. Il tempo a disposizione, infatti, è poco: dall'ottenimento, lo scorso settembre, del via libera da parte dello Stato al finanziamento di 13,5 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex ospedale e del quartiere Commenda, è scattato il conto alla rovescia di appena tre anni per svolgere tutto il percorso burocratico e completare il cantiere. L'esproprio tutelerà l'ente da eventuali problemi legati alla situazione economica di uno dei due proprietari, visto che una delle due ditte non godrebbe di una solidità economica sufficiente. L'amministrazione ha dovuto perciò adottare un grado di allerta molto elevato per evitare problemi di tipo giudiziario che compromettano non solo il finanziamento statale, ma anche la salute economica dello stesso ente. Ai quasi 2,5 milioni andranno poi aggiunti i 10mila euro di onorario per il notaio Pietro Castellani e ben 100mila euro per registrazione, trascrizione e voltura.

CANTIERI

Per vedere gli operai all'ex Maddalena, però, occorreranno almeno altri sette/otto mesi. Tra la redazione dei progetti esecutivo e definitivo e la conclusione della gara europea d'appalto; tutto l'iter dovrebbe concludersi per agosto 2021. Nei progetti dell'amministrazione il Maddalena sarà il fulcro della vita cittadina.

Rivela l'assessore all'Ambiente Dina Merlo: «Contestualmente allo stabile, dove andranno archivi, uffici e sale congressi, sarà recuperato anche tutto il parco, mettendolo interamente a disposizione del pubblico nel più breve tempo possibile. È un'area di estremo interesse visto che il bando coinvolgerà tutto il quartiere Commenda». Quanto all'ex ospedale, il primo lavoro sarà la sistemazione del tetto, poi toccherà alla facciata. Si procederà quindi al recupero piano per piano».

A.Luc.

