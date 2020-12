BANDO PERIFERIE

ROVIGO Sotto una leggera pioggia, il sindaco Gaffeo ieri mattina in un video caricato su Facebook ha lanciato un messaggio di certo rivolto cittadini, ma soprattutto a chi sta cercando di ostacolarlo nella realizzazione del progetto di riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena: «Volevo rassicurare tutti i cittadini, in particolare chi abita in questo quartiere, sul fatto che l'Amministrazione sta lavorando e sta portando avanti la sistemazione del Maddalena, senza se e senza ma. Per il resto: muso duro e bareta fracà, le chiacchiere stanno a zero».

LE POLEMICHE

È quel per il resto che fa capire che il vero interlocutore a cui si rivolge il primo cittadino è chi in questi giorni ha avanzato dubbi sull'effettiva utilità di un progetto finanziato a fondo perduto dallo Stato con 13,5 milioni di euro. La cifra più alta erogata nell'ambito del Bando periferie degradate, realizzato durante il Governo Renzi e siglato dal suo successore Paolo Gentiloni con l'ex sindaco Massimo Bergamin. Una somma che Rovigo ha atteso per tre anni e che solo il 17 settembre scorso si è vista confermare, dopo che più e più volte sembrava persa a causa di diversi fattori Chi nei giorni scorsi si è espresso in maniera negativa è il segretario provinciale del PD Angelo Zanellato. Ospite del programma radiofonico È Giorno Fatto, ieri mattina il leader Dem ha detto: «All'interno della maggioranza ci sono cose che vanno chiarite: qualcuno mi deve spiegare perché si può fare una cosa o una scelta in un qualche modo, senza spiegarne motivazioni e utilità. È questo che io pongo come ragionamento. Serve un'operazione chiarezza. Potrebbe essere che le scelte fatte siano giuste, ma almeno la gente, gli amministratori siano coinvolti e informati e sul perché quella è stata la scelta migliore. Sul Maddalena, perché bisogna dare milioni di euro ad un privato che probabilmente ha delle difficoltà economiche? Non noi possiamo pagare qualcosa che possa sanare il bilancio a qualcuno».

Il Maddalena, però, Gaffeo l'ha sempre difeso a spada tratta. «Dei 13,5 milioni - spiega - ben 3,5 servono a sistemare il quartiere. Con poco meno di due milioni, guardate a cosa abbiamo fatto a mezza città. Provate ad immaginare 3,5 milioni di euro che cosa possono fare alla Commenda. Non si può cambiare il progetto presentato nel 2017».

