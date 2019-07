EX LICEO ROVIGO La biblioteca universitaria all'ex liceo Celio. A proporlo è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX LICEOROVIGO La biblioteca universitaria all'ex liceo Celio. A proporlo è il consigliere comunale Lorenzo Rizzato (Lega), che chiede all'Amministrazione Gaffeo di portare in centro storico, oltre che le aule di giurisprudenza a Palazzo Angeli, anche l'enorme mole di libri e documenti a sostegno degli studi degli universitari rodigini.LA PROPOSTA«Ho sentito che esiste l'ipotesi di mantenere inalterata la sede della biblioteca universitaria in via Marconi, anche dopo il trasferimento della facoltà dall'attuale sede in via Marconi a quella...