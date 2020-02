EX LICEO CELIO

ROVIGO L'ex Celio rinascerà con l'Innovation lab. Il Comune di Rovigo si è infatti aggiudicato il Bando con un finanziamento di 700 mila euro per la realizzazione in via Badaloni di un maxi-laboratorio dedicato all'innovazione tecnologica. Lo ha comunicato con grande soddisfazione ieri l'assessore all'Innovazione Luisa Cattozzo, che già qualche mese fa aveva proposto e realizzato il progetto della cittadella digitale negli spazi dell'ex scuola.

IL BANDO

«Su 14 progetti presentati il nostro è arrivato al quinto posto dopo Vicenza, Verona, Bassano del Grappa e Schio, però davanti a Treviso e tra gli esclusi c'è anche il Comune di Venezia ha fatto sapere l'assessore all'Innovazione che fin da subito ha creduto nel progetto - Questo significa che abbiamo buone capacità, non siamo certo gli ultimi del Veneto. Il dato molto rilevante è che tutti i progetti si attestano su circa 700mila euro, ma se andiamo a spalmare questo valore di progetto sugli abitanti a cui il progetto fa riferimento noi abbiamo un netto distacco da qualunque altra realtà amministrativa. Rovigo, che è aggregato ad Adria e Villadose, porta a casa ben 9,24 euro per abitante, mentre ad esempio il Comune di Bassano, primo in classifica, ha ottenuto 4,33 euro per abitante».

Il progetto, che dovrà essere completato entro il 2022, prevede un grosso investimento sull'ex liceo Celio, che sarà però collegato a 11 palestre digitali presenti sia nelle frazioni, sia nei due Comuni di Adria e di Villadose. «I lavori di sistemazione dell'ex Celio partiranno appena avremo il via libera al bilancio spiega l'assessore - Abbiamo infatti preventivato un intervento di circa 200 mila euro per dipingere i muri e il restauro di alcuni infissi. Stiamo ancora invece quantificando l'intervento di messa in sicurezza e restauro del mosaico esterno». L'obiettivo, anticipa la Cattozzo, è quello di avviare già dall'estate i primi laboratori digitali. Non solo. Ad essere aperte al pubblico saranno anche le aule studio dedicate agli studenti universitari.

AULE PER LO STUDIO

«Grazie all'aiuto del Centro servizi per il Volontariato ha fatto sapere l'assessore - contiamo di aprire le aule agli studenti 12 ore al giorno, senza dunque ricorrere all'assunzione di personale. Ci stiamo mettendo in contatto anche con le associazioni degli studenti per una collaborazione in questo senso».

IL PROGETTO

E tornando al progetto dell'Innovation lab: «Sono felice e orgogliosa ha detto ieri Cattozzo - Il progetto è stato redatto internamente, frutto del lavoro e dell'impegno degli uffici e degli amministratori, basato sull'idea di un recupero urbano nel centro storico per dare nuova linfa alla città, ma anche come occasione di crescita del capoluogo». Nelle aule dell'ex Celio sorgeranno dunque laboratori dedicati ad attività di ultima generazione, spazi di lavoro, di studio, di progettazione che potranno essere condivisi da studenti e professionisti. Nella sala conferenze saranno inoltre ospitati relatori esperti in materia digitale: lo spazio sarà inoltre messo a disposizione della città per conferenze ed eventi culturali. Il progetto prevede, inoltre, l'attivazione, di una vera e propria officina digitale con l'affiancamento di professionalità digitali di spicco. Una parte dell'ex Celio ospiterà un bar e uno spazio dedicato al baby-parking. «Un modo - ha spiegato ieri l'assessore all'Innovazione - per permettere ai professionisti e a coloro che seguiranno seminari e laboratori di usufruire anche di servizi a misura di famiglia». A collaborare con la palestra digitale rodigina saranno anche gli istituti superiori della città e della provincia, l'incubatore T2i, Fablab PopLab, l'Università Iuav di Venezia. «Siamo riusciti a salire su questo treno - ha concluso soddisfatta Catozzo - presentando un bel progetto e soprattutto, abbiamo intercettato velocemente questa preziosa opportunità per il rilancio della città e dei servizi da essa offerti».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA