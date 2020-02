LE VITTIME

ROVIGO «Tino era stato un gran ciclista, sa? Ha vinto tante gare. E fino a poco tempo fa faceva ancora un'ottantina di chilometri al giorno». Così l'amico Nereo Bellinello sottolinea il passato da sportivo di Bellinello, nato nel 33, che ha contribuito a scrivere alcune pagine eroiche del ciclismo polesano.

BANDIERA DELLA MANTOVANI

Dilettante, arrivato a un passo dal professionismo, è stato, nel 1954 il vincitore del primo Giro del Polesine. Allora vestiva i colori della Società Ciclistica Toffoli di Rovigo. Poi era passato al Velo Club Mantovani, con sede proprio in viale Gramsci. Nel 1957 si era imposto alla Coppa Caldirola, una delle sue vittorie più prestigiose. E in quegli stessi anni fu convocato da Dario Mantovani, che era stato chiamato a dirigere la rappresentativa nazionale al Giro del Brasile, nella formazione azzurra, insieme al compagno di squadra Ennio Zerbinati.

GLI AMICI

«Correvo in bici con lui - racconta un altro amico E una volta, durante una gara, si era offerto perfino di lasciarmi la vittoria: era una persona splendida, me lo ricordo mentre pedalava col sorriso». La bicicletta è stata sua compagna anche negli ultimi anni. Proprio gli acciacchi più recenti lo avevano costretto a limitare il chilometraggio delle sue sortite. Anche questo era stato motivo di dolore. Ma un'altra sua grande passione, ricordano gli amici, che, parlando fra loro nel vicino Bar Sport, non riescono a capacitarsi della doppia tragedia, erano la caccia e la pesca: «Aveva anche una barca, andava nel Delta».

CACCIA E PESCA

Passioni che aveva condiviso con il figlio prima e con i nipoti poi. «Io non riesco proprio a crederci, non è possibile commenta con sgomento una vicina due persone sempre gentili, tranquille, sempre insieme. Proprio una tragedia inaspettata, un abbraccio ai figli e ai nipoti». Anche un altro residente poco distante mostra tutta la propria incredulità ed il proprio dolore: «Tino lo incontravo sempre quando io portavo fuori il mio cane e lui il suo. Ci vedevamo sempre, sono davvero addolorato, anche per la moglie».

AMANTE DEL GIARDINO

Proprio la signora viene ricordata anche per la sua passione per le piante e la cura del giardino e la sua grande forza d'animo. «Era sempre indaffarata, non era certo una che si annoiava, poi aveva un pensiero gentile per tutti», ricorda un'anziana che spiega come la conoscesse da tempi molto lontani. Oltre ai vicini e a quanti, in una sorta di doloroso pellegrinaggio, per mostrare la propria vicinanza alla famiglia, che tutti in Commenda sembrano conoscere bene, sono voluti passare dalla casa di Tino e Renata al numero 45 di via Gramsci, proprio in quella sorta di oasi commerciale nel cuore del quartiere residenziale, c'è anche l'abbraccio virtuale che arriva dagli innumerevoli messaggi di cordoglio sui social: «Mi dispiace moltissimo scrive Marco - Bravissime persone e grandi lavoratori. In questo caso il rispetto ed il silenzio sono la miglior cosa. Un grandissimo abbraccio a Mauro. Persona deliziosa».

L'ABBRACCIO AI FIGLI

In tanti, rivolgono le loro condoglianze e il loro messaggio di affetto proprio ai figli, a loro volta ricchi di amici che li dipingono come due persone speciali, buone e disponibili. Chi conosceva personalmente Tino e Renata, invece, proprio non riesce a credere a quello che è successo: «Sapevo che Tino ultimamente era un po' giù. Ma era un uomo forte, che aveva vissuto tante avventure e aveva tanto da insegnare. E anche Renata era una donna forte e generosa. Una bellissima coppia. Erano sempre insieme».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA