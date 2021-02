CENTRO D'INNOVAZIONE

ROVIGO È aperta da ieri all'ex liceo ginnasio Celio «la porta dell'innovazione in città»: l'assessore Luisa Cattozzo ha presentato così il nuovo InnovationLab di Rovigo dell'Urban digital center, il progetto finanziato con fondi europei (attraverso il bando Por Fesr 2014-2020 della Regione) per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per immagazzinare e scambiare informazioni, coinvolgendo cittadini di ogni età, imprese e pubblica amministrazione. Lo spazio è gratuito, anche per le attività che rispondono alle finalità dell'Urban center, e inizia a dimostrare le sue potenzialità proprio ora che la pandemia porta a digitalizzare più azioni possibile per prevenire il coronavirus.

PALESTRE DIGITALI

Davanti al quadro epidemico, richiederà ancora qualche tempo per realizzarsi in rete collegandosi a 11 palestre digitali: 5 nelle frazioni, 4 nel territorio di Adria e 2 in quello di Villadose. Rovigo è infatti capofila in forma associata con i Comuni di Adria e Villadose, ed è scaduto il 23 febbraio (ma il termine potrebbe slittare) il bando al quale collabora il Csv di Padova Rovigo per acquisire le manifestazioni interesse di Odv, Aps e altri enti del Terzo settore e quindi per affidare le attività di supporto ricettivo all'utenza (per almeno 15 ore la settimana), per svolgere il ruolo di punto di contatto per le attività di co-progettazione e co-design, e poi di riferimento nei percorsi formativi periodici (l'obiettivo è garantire un aggiornamento continuo nelle frazioni) e per collaborare a gestire gli eventi aggiuntivi a quelli previsti dal progetto.

EX LICEO CLASSICO

La riconversione dell'ex Celio a centro di innovazione digitale «è una scelta di strategia. Non si tratta solo di aver recuperato un vuoto urbano, ma è una chiave di lettura di trasformazione della città», ha detto il vicesindaco Roberto Tovo con a fianco l'assessore all'Innovazione Luisa Cattozzo e il prefetto Maddalena De Luca al taglio del nastro. In attesa della messa in rete e verso il pieno orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, nell'InnovationLab di Rovigo è già insediata la cooperativa Il Raggio verde. Con il Makers lab, ad esempio, rende fruibile un laboratorio che presto sarà attrezzato anche di laser cutter e tre stampanti in 3d, dove sperimentare le nuove tecnologie di laser-cutting, grafica e progettazione in tre dimensioni per la fabbricazione digitale di oggetti. Nel sito Internet dell'Urban digital center c'è già il calendario del primo bimestre di attività (online), e sarà aggiornato trimestralmente. Si comincia con un evento per conoscere l'innovazione in rete tra le pubbliche amministrazioni, il 5 marzo, a cura dello Iuav di Venezia, che è tra gli atenei coinvolti nel progetto, assieme all'università di Ferrara e al Consorzio università Rovigo, che proprio all'ex Celio potrebbe portare a frequentare per una parte delle lezioni gli studenti del corso di Ingegneria idraulica che l'università di Padova dovrebbe attivare a Rovigo dal prossimo autunno.

MULTIDISCIPLINARE

Il nuovo centro cittadino di innovazione si rivolge a più generazioni oltre che contemporaneamente a neofiti ed esperti di nuove tecnologie, e con gli spazi Junior Lab e Baby Pit-stop guarda anche alle famiglie. Nel primo punta a soddisfare i bisogni educativi dei bambini mentre i genitori saranno impegnati in altri laboratori. Invece il Baby Pit-stop è una stanza per l'allattamento, allestita da Soroptimist International Club di Rovigo con il sostegno dell'Unicef provinciale. La nuova struttura vuole anche permettere di confrontarsi con continuità con la pubblica amministrazione - come nello spazio Agorà al piano terra -, e consentirà di analizzare il più diffusamente possibile i dati pubblici per giungere a nuovi risultati (con un fattore moltiplicativo per il territorio) ai quali partecipano già gli istituti superiori. Oltre alla collaborazione con le scuole, un'altra certezza è che l'impalcatura esterna all'ex Celio, storicamente posizionata sulla facciata per arginare il problema della palladiana a rischio caduta, sparirà entro l'anno, dopo che gli ultimi 5 mesi di lavori sono stati dedicati ad allestire i nuovi spazi interni.

Nicola Astolfi

