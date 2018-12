Ex biglietteria, a gennaio le ruspe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ECOMOSTROROVIGO Per la demolizione dell'ecomostro di piazzale Di Vittorio si dovrà attendere ancora qualche settimana a causa della burocrazia. Il progetto prevede lo spianamento di quella che una volta era la biglietteria e il bar dell'allora stazione delle corriere, portando alla creazione di nuovi posti auto per il principale parcheggio del centro storico. Molto difficilmente prima della fine dell'anno, potrà essere aperto il cantiere per l'abbattimento della fatiscente struttura. Contrariamente a quanto sperava l'Amministrazione...