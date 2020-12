EX ARBITRO

MORTO RUBINI:

ERA OSSERVATORE AIA

(A.Garb.) I fischietti polesani perdono un importante punto di riferimento. E' scomparso l'ex arbitro Silvano Rubini, di 65 anni: è morto ieri alle 13 in ospedale a Rovigo dove era ricoverato da un mese. Rubini abitava a Borsea e sui campi del Polesine aveva diretto tantissime partite nelle varie categorie. Appeso il fischietto al chiodo per sopraggiunti limiti d'età, si era dedicato con la stessa passione al ruolo di osservatore arbitrale e componente della giustizia sportiva. Rubini lavorava a stretto contatto con il giudice sportivo Gianluigi Mutterle e il sostituto Riccardo Moscatello. Il cordoglio della Figc Rovigo viene espresso dal delegato provinciale Luca Pastorello: «Rubini è stato per anni un valore aggiunto: non curava solo il settore arbitrale, ma aveva un occhio di riguardo per le società e come osservatore ha seguito da vicino i giovani arbitri». La sezione Aia di Rovigo riconoscerà a Silvano Rubini il titolo di arbitro benemerito. Prima di raggiungere la pensione, il rodigino lavorava come magazziniere a Solesino per l'Algida. Lascia la moglie Bianca, la figlia Elisa, i fratelli Fabrizio, Davide e il nipote Michele, I funerali martedì alle 10.30 a Borsea.

