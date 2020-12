EVENTO STORICO

ROVIGO «Un giorno memorabile, storico, non nascondo che ho provato una grande emozione all'arrivo del furgone con i primi vaccini: c'è grande fiducia, grande speranza, è chiaro che non è una svolta immediata e che non si è chiusa la partita del Coronavirus, purtroppo sarà ancora lunga, per tutto il 2021, ma si apre un secondo tempo che ci vede in campo con un'arma in più». Il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella ha salutato così l'arrivo delle prime dosi di vaccino in Polesine, a Trecenta, in una giornata che lo ha visto tornare a indossare il camice, quasi a rimarcare il suo spirito di appartenenza.

L'EMOZIONE DEGLI OPERATORI

Un momento dall'alto valore simbolico e di impatto emotivo in particolare per chi ogni giorno fronteggia gli effetti del virus, proprio al San Luca. Non a caso più d'una persona con il camice bianco si è affacciata alla porta dell'ospedale per applaudire, qualcuno visibilmente commosso, l'arrivo del furgone con le 40 dosi, che a partire da mezzogiorno sono state inoculate ad altrettanti operatori sanitari, scelti sulla base della maggiore esposizione al rischio e dell'età. Il primo è stato Franco Rossi, fisiatra che si occupa della riabilitazione respiratoria e neuromotoria dei pazienti Covid. «Dai prossimi giorni ha sottolineato Compostella - è previsto arrivo di circa 3mila dosi settimanali per coprire la vaccinazione a gennaio, in prima battuta di operatori sanitari, dipendenti dell'Ulss, delle strutture private, medici di medicina generale, odontoiatri, Usca, guardia medica, pediatri, ospiti e operatori delle case di risposo. La vaccinazione è gratuita e volontaria, ma dal punto di vista etico è una scelta fondamentale, va fatta con grande attenzione, perché al di là dei ragionamenti sulla libera scelta del singolo c'è in ballo il futuro della collettività e tutte le sofferenze che questo virus ha portato. Sarà un grande sforzo organizzativo, ma ce la faremo».

LE AUTORITÀ

Accanto a Compostella, anche il viceprefetto vicario Luigi Vitetti, che ha ringraziato tutto il personale sanitario e le forze dell'ordine, il presidente della Conferenza dei sindaci Franco Vitale, sindaco di Rosolina, che ha sottolineato come «nella festa della Sacra Famiglia mi permetto di dire che questa è una grande famiglia, grazie al coordinamento dell'azienda e dei sindaci stiamo affrontando l'emergenza in modo sinergico», e il padrone di casa, il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia, che, con un passato da militare, ha rispolverato termini bellici: «Abbiamo dei nuovi eroi che combattono una guerra che ha visto il grande sforzo e sacrificio dell'ospedale di Trecenta. Finora una guerra in difesa, ma con il vaccino possiamo sferrare il primo attacco al virus, dipenderà dagli approvvigionamenti ma anche da noi tutti: personalmente considererei dei disertori coloro che non intendessero partecipare alla vaccinazione».

L'ORGANIZZAZIONE

A spiegare i dettagli della campagna vaccinale vera e propria, le tre figure cui fa capo la sua organizzazione: le dottoresse Roberta Rampazzo, direttore della Farmacia ospedaliera di Rovigo, Carla Destro, responsabile della direzione medica ospedaliera dell'Ulss, e Federica Fenzi, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica. La dottoressa Fenzi ha spiegato che «dovremmo riuscire a vaccinare tutto il nostro primo campione, sulle 8mila persone, entro la fine di gennaio, estendendo poi la campagna ai lavoratori dei servizi essenziali. Il vaccino si esegue in due somministrazioni, una prima e una seconda dopo 21 giorni. All'interno dei tre ospedali sfrutteremo gli spazi per attivare più unità vaccinali composte da due operatori, in modo da essere operativi sette giorni su sette dalle 14 alle 21.30».

LA CONSERVAZIONE

La dottoressa Rampazzo, invece, ha rimarcato che «il vaccino è stato approvato secondo tutte le procedure di valutazione, è efficace e sicuro. A noi arrivano fiale in formulazione concentrata da cinque dosi, che hanno particolari modalità di conservazione, fra i -60 e i -80 gradi, non è il primo medicinale che si conserva così. Le fiale devono essere diluite, una procedura semplice ma per la quale faremo una specifica formazione, e poi possono essere conservate, prima della somministrazione, entro sei ore, fra i 2 e gli 8 gradi». «Siamo molto emozionati e c'è molta attesa ha evidenziato la dottoressa Destro Il vaccino verrà prima somministrato al personale più esposto, sulla base dell'età».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

