EVENTO ANNULLATO ROVIGO La caccia al tesoro Fuga dal manicomio 2019, già

EVENTO ANNULLATOROVIGO La caccia al tesoro Fuga dal manicomio 2019, già pubblicizzata sulla piattaforma Eventbrite come evento organizzato da Rotaract Rovigo, Lega del Cane Rovigo, I Luoghi dell'Abbandono per il 14 settembre all'ex ospedale psichiatrico di Granzette non si terrà, almeno con il titolo che era stato annunciato online anche su Facebook.LA POLEMICA«Dispiace - spiega Erika Vendramin, segretaria de I luoghi dell'abbandono - che l'iniziativa portata avanti non dalle associazioni ma da alcuni ragazzi, volontari in due associazioni,...