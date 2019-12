Eventi natalizi avanti a pieno ritmo

ADRIA

Il Coro Soldanella, tenendo fede ad una tradizione storica, sarà il grande protagonista oggi, alle 17, della tradizionale sfilata dei Babbo Natale. Da sempre i cantori del Soldanella, durante questo evento, raccolgono fondi e nella circostanza saranno devoluti all'Ail locale. Durante la sfilata, inoltre, saranno consegnati palloncini e dolciumi a bambini e adulti. La sfilata partirà da largo Mazzini. Sempre oggi in piazzetta San Nicola sarà benedetto il presepe a cura della Pro loco. Seguirà la cerimonia di deposizione del Bambin Gesù. Dal presepe allestito davanti al monumento ai Caduti si potrà proseguire verso galleria Massimo dove si potranno ammirare le rappresentazioni degli antichi mestieri realizzate dall'artista Silvia Trevisan, in una sorta di itinerario evocativo di spiritualità e tradizione. La cerimonia di benedizione del Bambino prevede il ritrovo sul ponte Castello alle 17.30. Alle 18.15 in piazza Cavour si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico con fuochi e fontane di luce a tempo di musica offerto da Mater Biotech & Clinica odontoiatrica Biscaro Poggio, a cura di Parente Events. La Croce verde Adria, in collaborazione con Adria shopping, dopo la messa in cattedrale di mezzanotte, al villaggio di Babbo Natale di piazza Garibaldi, offrirà panettone, vin brulé e cioccolata calda. Il 26 dicembre alle 15.30, alla Casa delle associazioni, si potrà assistere alla proiezione del film per ragazzi Pirati dei Caraibi. La vendetta di Salazar. Il pomeriggio è curato dal Circolo del cinema Mazzacurati e dal Comune. Il 28, sempre alle 15.30, è prevista la proiezione del cartone animato Disney Pixar Gli Incredibili 2. In piazza Garibaldi in questi giorni sarà in funzione, dalle 16.30, il trenino elettrico gratuito per bambini.

