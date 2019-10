Evasione milionaria alla Colmar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROVIGO Omesso versamento delle ritenute fiscali per un ammontare di 2,3 milioni, negli anni dal 2015 al 2017: questo è quanto viene contestato all'imprenditore Carlo Bortoletti, 68 anni, di Vittorio Veneto, legale rappresentante della Colmar Technik, azienda di livello internazionale nella produzione di macchinari per la realizzazione e la manutenzione delle reti ferroviarie con polo produttivo ad Arquà Polesine e sede legale a Rovigo, in un'indagine condotta dalla Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Maria...