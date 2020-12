I CONTROLLI

ROVIGO La lezione di guida non è una buona ragione per uscire mentre è in vigore la zona rossa. L'infrazione è costata oltre mille euro (533 per ciascuno) a due coniugi pizzicati in auto in viale Porta Po senza valide ragioni. Polizia e carabinieri nei giorni di festa hanno controllato le vie di comunicazioni in modo mirato per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. In particolare, la Polizia ha fermato una coppia cinese in auto in viale Porta Po il giorno 24 alle 13.30: il marito ha dichiarato agli agenti che si trovava in auto per insegnare a guidare alla moglie, la quale era seduta a fianco a lui. Le contravvenzioni per inosservanza delle norme anti-Covid vanno da 400 a mille euro; alla coppia è stata elevata la sanzione di 533 euro per ciascuno dei coniugi in quanto si trovavano in auto. L'utilizzo di un veicolo comporta infatti l'aumento di un terzo della sanzione. Anche l'Arma dei carabinieri nelle giornate di festa ha svolto servizio di controllo: nella provincia sono state elevate due sanzioni per infrazioni il giorno della vigilia; nessuna infrazione invece nel giorno di Natale.

I DIVIETI

Le regole per la zona rossa sono ferree: non si può uscire di casa se non per ragioni di necessità e urgenza o per andare a far visita a parenti o amici, ma solo per un'uscita al giorno, senza cambiare regione e sempre con mascherina ed entro l'orario del coprifuoco. Per chi abita in comuni piccoli (fino a 5mila abitanti) è consentito spostarsi al massimo di 30 chilometri, ma senza andare nei capoluoghi di provincia. Si può uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina e fare attività sportiva individuale. Anche nella giornata di oggi si dovranno rispettare le stesse norme di comportamento, mentre da domani si torna temporaneamente in zona arancione, prima del nuovo stop previsto per il giorno 31.

