Arriva all'ospedale San Luca di Trecenta un ecografo di ultima generazione donato dal Gruppo Eurovo per contribuire alla lotta contro il Covid-19. La multinazionale che si occupa della produzione di uova e ovoprodotti ha infatti destinato al nosocomio polesano ora dedicato ai pazienti affetti da Covid-19, così come all'ospedale di Lugo (Ravenna), un'apparecchiatura fondamentale nella fase diagnostica e particolarmente adatta ai pazienti anziani che rappresentano la fascia di popolazione più vulnerabile al nuovo coronavirus. Siro Lionello, presidente di Eurovo, spiega che la donazione mira ad aiutare gli ospedali di due territori che fanno parte della storia dell'azienda, che ha infatti uno stabilimento a Occhiobello. «Vogliamo offrire il nostro supporto e mostrare la nostra riconoscenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che ogni giorno combattono in prima linea contro la diffusione del virus dice Lionello Desidero inoltre ringraziare tutte le persone che ogni giorno continuano a lavorare per Gruppo Eurovo garantendo la continuità della produzione. È anche grazie a loro che è stato possibile realizzare queste donazioni». Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ha ricevuto l'ecografo per il San Luca con «grande piacere e vera commozione. Questo strumento amplia la nostra possibilità di diagnosi e cura e testimonia la solidarietà delle forze produttive».

I.Bel.

