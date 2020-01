Eternit a Grignano, ordinata la bonifica

SALUTE

ROVIGO Una presenza che preoccupa: amianto. Nell'area sita in fondo a via Romana, a Grignano Polesine, sono stati individuati dei manufatti costituiti da materiale che per aspetto ed epoca di realizzazione, potrebbe contenere amianto e il Comune, il 30 settembre, ha invitato i proprietari a provvedere alla bonifica nel caso si trattasse di cemento-amianto, meglio noto come eternit dal nome del primo prodotto commerciale. La risposta arrivata dai proprietari, il 17 ottobre, è stata di aver provveduto, allegando tutta la documentazione. Tuttavia, quando la Polizia locale ha eseguito un nuovo sopralluogo, ha evidenziato che l'intervento di bonifica non ha interessato una porzione di fabbricato, la cui copertura è costituita da coppi sovrapposti a lastre ondulate di presunto cemento-amianto, ma che anche parte di una parete è costituita da lastre ondulate di probabile eternit. Così, con un'apposita ordinanza del dirigente del settore Lavori pubblici Ambiente Ecologia, Michele Cavallaro, si ordina alla proprietà di trasmettere entro 30 giorni alla Sezione Ambiente del Comune e all'Arpav, una relazione tecnica redatta da personale competente in materia, attestante le condizioni di conservazione del materiale in cemento-amianto presente nella porzione di fabbricato sito nell'area in via Romana 47, Grignano Polesine, rimasto escluso dall'intervento precedentemente eseguito, ovvero una perizia che escluda la presenza di amianto. Alternativamente, ed entro lo stesso termine deve essere trasmessa un'indicazione degli interventi di bonifica che si intendono attivare unitamente a un crono-programma delle attività da svolgere tassativamente entro 6 mesi dalla presente in considerazione dell'assenza di elementi per valutare il rischio di esposizione all'amianto».

E.Bar.

