FORMAZIONE

ROVIGO La Cna Benessere Associazione Territoriale di Rovigo, in collaborazione con la Lega italiana per la lotta ai tumori, ha organizzato un progetto formativo per estetiste su I trattamenti di estetica oncologica che si terrà a Borsea nella sede dell'Associazione con orario dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

SEDE DI BORSEA

«È' scientificamente provato - dicono gli organizzatori - che una buona qualità della vita si rileva in persone positive, ottimiste, che non rinunciano alle relazioni sociali, agli impegni alla cura della propria persona. Ecco perché nel trattamenti di estetica oncologica prende sempre più piede la consapevolezza che accanto alle terapie sia necessaria una particolare attenzione agli inestetismi e agli effetti collaterali derivanti dalle cure».

TRATTAMENTI NON INVASIVI

Obiettivo del percorso formativo è quello di fornire alle estetiste le informazioni necessarie per acquisire competenze indispensabili per l'esecuzione di trattamenti estetici non invasivi, studiati appositamente per persone sottoposte a cure oncologiche. La finalità dei trattamenti complementari non è quello di curare le persone, ma di prendersene cura.

IL PROGRAMMA

Il programma del percorso di crescita professionale delle estetiste prevede alcuni incontri che avranno per oggetto le competenze scientifiche per comprendere cosa siano la patologia e le terapie oncologiche e quali effetti abbiano a livello cutaneo, come affrontare gli effetti collaterali delle terapie antitumorali, il corpo che cambia e la qualità di vita dopo la malattia, gli aspetti psicologici per adottare il migliore approccio con la persona in cura, i segnali e le terapie (strategie preventive per la riabilitazione posturale), il trattamento delle cicatrici post chirurgiche.

I RELATORI

I relatori agli incontri programmati saranno Cristina Oliani, direttore UOC Oncologia Medica Ulss 5 Polesana, Carmen Barile, dirigente UOC Oncologia Medica Ulss 5 Polesana, Katia Magnani, Psico-oncologa Dipartimento Salute Mentale Ulss 5, Rita Panini, coordinatore fisioterapisti UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Ulss 5, Anna Masarà, dirigente medico Uosd Dermatologia Ulss 5.

L'OBIETTIVO

«Le estetiste dichiara il portavoce della Cna Benessere e sanità Mariano Aglio vogliono affrontare le sfide che si presentano sul mercato con una preparazione professionale completa. Si tratta di un tema difficile ma che pone il settore a contatto con una realtà diffusa: l'artigiano continua ad essere una figura carica di valori».

L'ORGANIZZAZIONE

«Da questa necessità gli eco il direttore della Cna di Rovigo Matteo Rettore è nata l'iniziativa che stiamo proponendo alle nostre associate grazie anche alla collaborazione con la sezione polesana della Lega per la lotta contro i tumori».

