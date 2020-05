PLATEATICI

ROVIGO Sono 35 le attività cittadine che hanno chiesto al Comune di ampliarsi all'esterno, sfruttando la possibilità di ottenere il via libera, fino al 30 settembre, al plateatico gratuito. I due team di tecnici comunali incaricati di ridisegnare gli spazi esterni dei locali hanno concluso ieri i sopralluoghi nelle attività che, nei giorni scorsi, hanno inviato la richiesta di ampliamento.

MENO BUROCRAZIA

L'Amministrazione ha infatti provveduto ad alleggerire la burocrazia delle autorizzazioni dei plateatici per velocizzare la procedura e permettere dunque agli esercenti di ottenere il via libera nel giro di circa una settimana. Giovedì sono state ben 22 le attività visitate dai tecnici dell'Urbanistica, coordinati dall'assessore Luisa Cattozzo. Tra ieri e oggi, il giro dei richiedenti verrà dunque completato. Le domande si sono perlopiù concentrale in centro storico, mentre dalle frazioni non è giunta al Comune alcuna richiesta di ampliamento da parte di bar e negozi. «La maggior parte degli esercizi pubblici del centro ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo ha chiesto la possibilità di ampliare il plateatico utilizzando gratuitamente il suolo pubblico. Non ci sono però state richieste eccessive sul fronte degli spazi richiesti: la necessità infatti dei locali è perlopiù quella di riuscire a distanziare i tavolini garantendo il metro di distanza. L'esigenza di potenziare i dehors è dunque limitata a qualche tavolo e sedia in più».

LISTON LIBERO

Gli esercenti di piazza Vittorio Emanuele II hanno chiesto infatti di utilizzare gli spazi di fronte al locale, lasciando invece completamente libero il liston. «Ci aspettavamo richieste di utilizzare la piazza che avevamo messo a disposizione dei locali presenti tutt'intorno ha spiegato il sindaco - Non è però emersa, a sorpresa, questa necessità. I locali hanno preferito usufruire di un po' più di spazio a ridosso del proprio plateatico senza occupare il liston». Una decisione, spiega Gaffeo, conseguenza anche dell'incertezza economica che si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi le attività. Ampliare in modo considerevole i locali significa aggiungere costi sul fronte del personale in un momento di semplice gestione. Non solo. La decisione dei proprietari dei locali di aggiungere al proprio plateatico un numero limitato di nuovi tavoli è anche la conseguenza dell'obbligo di sgomberare, alla chiusura, le aree supplementari.

NON SOLO BAR

A richiedere di sfruttare gratuitamente il suolo pubblico di fronte alla propria vetrina, anche alcuni negozianti. «Tre attività commerciali ha fatto sapere Gaffeo hanno ritenuto di approfittare dell'opportunità di esporre la merce davanti al proprio negozio. In ogni caso non si tratta di strutture invasive: qualche tavolino oppure qualche espositore velocemente rimovibile alla chiusura o in caso di maltempo».

Già dalla settimana prossima i 35 locali, compresi i negozi, che hanno manifestato il desiderio di ampliarsi avranno l'autorizzazione per farlo già da subito. «Da lunedì - assicura Gaffeo - tutte le autorizzazioni saranno pronte per essere inviate alle singole attività». Durante i sopralluoghi dei tecnici sono emerse però alcune irregolarità sui pagamenti della tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Alcuni esercenti, in pratica, hanno chiesto di sfruttare il bonus comunale sul fronte dell'utilizzo gratuito degli spazi pubblici concesso in occasione dell'emergenza Covid-19, senza però essere in regola con il pagamento della Tosap. «Gli insoluti emersi - ha spiegato il sindaco - il prossimo anno dovranno essere sanati. L'utilizzo gratuito riguarda dunque solo gli spazi supplementari che verranno utilizzati fino a settembre».

R.Mer.

