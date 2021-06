Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESTATEROVIGO Una fuga dalla realtà del caldo torrido dell'estate in città, una serata di svago all'insegna del cinema all'aria aperta ed un momento collettivo di condivisione della settima arte, dopo i lunghi mesi di restrizioni per limitare la diffusione dei contagi da Covid 19.Gli appuntamenti e le manifestazioni organizzate per la stagione estiva nel capoluogo polesano entrano nel vivo a partire dal primo luglio, quando prenderà il via...