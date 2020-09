RILANCIO

ROVIGO Cultura e commercio per rilanciare il centro storico. È questa la ricetta del manager dei Distretti, Giacomo Pessa, per il sostegno e il potenziamento del tessuto commerciale del capoluogo. «È stata un'estate ricca di soddisfazioni - ha spiegato l'incaricato da Comune e Confesercenti di fare la cabina di regia ai diversi eventi della città - dopo i successi del giovedì sera con eventi culturali, visite guidate alla scoperta del patrimonio storico culturale di Rovigo e negozi aperti fino alle 23, stiamo organizzando una serie di progetti autunnali per animare la città».

NUOVE IDEE

Oltre al tradizionale appuntamento con lo Sbaracco, organizzato da Confesercenti in cui i negozi potranno proporre merce scontatissima esponendola, ove è possibile, davanti alla propria vetrina, Comune e manager stanno mettendo a punto un ricco programma di appuntamenti collaterali che si affiancheranno ai festival artistici e culturali lungo il corso dell'autunno. Negozi, attività artigianali, bar e ristoranti avranno un'importante opportunità di mettersi in mostra, collaborando con le diverse iniziative culturali, anche di eco internazionale, che per la prima volta si svolgeranno in città. «In particolare, in occasione dello street festival Wallabe che si svolgerà da dal 17 al 26 settembre - spiega Pessa - saranno coinvolte molti negozi del centro. Trenta di questi avranno in vendita le borsette del festival e il ricavato andrà in beneficienza».

COMMENDA COINVOLTA

Il nuovo festival che verrà ospitato dal capoluogo è iniziativa che coniuga cultura, urbanistica, formazione ed educazione. A essere coinvolto dall'evento, che vede la collaborazione di Fondazione Rovigo Cultura e come sponsor la Fondazione Cariparo, sarà in particolare il quartiere della Commenda. Il festival avrà un importante contenuto di innovazione tecnologica e vedrà approdare in città diversi artisti internazionali. La prima edizione sarà localizzata in uno dei luoghi a più alta frequentazione giovanile, il quartiere Commenda, appunto, in cui sono concentrati sia il polo scolastico, sia la maggior parte degli impianti sportivi più importanti della città, come il campo di atletica, lo stadio di rugby, pattinodromo e palazzetto dello sport. Ciò che contraddistingue questo Festival è l'esclusivo utilizzo di vernici abbinate a nanotecnologie d'avanguardia, capaci di mangiare smog. L'applicazione di un particolare strato di prodotto sulle opere realizzate garantiscono la capacità di cattura a annullamento degli inquinanti atmosferici. Da una prima stima, la capacità di pulizia dell'aria di tale tecnologia sarà pari ad equivalenti a 50 alberi di grande fusto per una superficie totale di intervento pari a circa 500 metri quadri. L'innovazione del progetto sarà oggetto di certificazione da parte di un laboratorio universitario che ne attesterà in maniera scientifica i benefici indotti.

OPERE AL BATTAGLINI

Attraverso percorsi laboratoriali di alternanza scuola-lavoro, gli studenti del liceo artistico contribuiranno alla realizzazione delle opere murarie sui muri di recinzione delle scuole e di una parete all'interno dell'impianto sportivo di rugby. Gli studenti della Scuola edile realizzeranno gli interventi murari volti a ripristinare muri e pareti che fungeranno da tela agli artisti. Inoltre, è previsto il coinvolgimento degli studenti del conservatorio musicale della città, che realizzeranno un momento di accompagnamento musicale dal centro ai luoghi del festival. Il progetto è aperto anche ad aziende locali che contribuiranno in forma di sponsorizzazione-partnership tramite prestazione di servizi, ad associazioni culturali e ambientaliste per animare e diffondere conoscenza sull'importanza della connessione uomo-natura anche in un contesto urbano e a ulteriori partnership. In centro, la Pescheria nuova ospiterà una mostra temporanea sulla Street art con l'esposizione di opere importanti.

