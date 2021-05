Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLA & PANDEMIAROVIGO Anche per gli studenti polesani la scuola non finirà a giugno. Gli istituti comprensivi del capoluogo, in questi giorni, si sono attivati per tenere le porte della scuola aperte anche durante i mesi di luglio ed agosto. Dopo un anno caratterizzato dall'alternanza della didattica a distanza e lezioni in presenza, il Ministero dell'Istruzione ha infatti disposto il Piano scuola estate 2021 che prevede l'apertura...