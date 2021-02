La complessità di essere genitori nell'era digitale, la necessità di accompagnare i bambini verso un uso consapevole delle tecnologie, la condivisione di un percorso educativo e di crescita. Domande alle quali #Unitiinrete cercherà di offrire strumenti concreti lunedì prossimo nell'incontro gratuito Essere genitori nell'era digitale: paure, sfide, responsabilità e opportunità, che si svolgerà via Zoom dalle 18.30 alle 19.30. A confrontarsi con i partecipanti sarà Federica Boniolo, presidente dell'Associazione di promozione sociale #Unitiinrete e psicologa che, nel proprio percorso professionale, da anni si misura sulle nuove tecnologie. Non solo riflessioni su un tema di attualità, ma pure consigli su come gestire il rapporto tra i propri figli e la Rete, in modo costruttivo e senza essere assaliti dalla paura. Chi fosse interessato a partecipare deve richiedere link d'accesso tramite mail a info@unitiinrete.com o famigliestravaganti@gmail.com. Infoline per ulteriori dettagli: 351-0360752. L'appuntamento si inserisce nel format Navigare...giocando, laboratorio ludico-esperienziale che #Unitiinrete ha iniziato l'8 febbraio. È rivolto ai bambini tra i 5 e i 10 anni per avvicinarli all'uso sicuro delle tecnologie e si svolge nella sede de La Fiondina in viale della Tecnica a Rovigo. Sono previsti altri tre incontri: 22 febbraio, 8 marzo e 22 marzo dalle 16 alle 17.30. I quattro appuntamenti rientrano nel progetto Famiglie Stravaganti, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E' proposto da una rete territoriale per sostenere le famiglie con figli fino ai 10 anni.

