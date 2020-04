Continuano a fioccare le sanzioni mentre si allentano ulteriormente le maglie delle restrizioni, con il via libera al cibo da asporto e al gelato da passeggio. Anche se passeggiare resta in teoria sempre consentito con rigidi limiti. Norme che si aggiornano, si accavallano e mutano al mutare non solo del quadro epidemico, ma anche delle pressioni sia del mondo economico, ma anche di grandi e piccini, sempre meno in grado di reggere la clausura forzata. La bella stagione e la voglia di muoversi e tornare a un'apparente normalità, unite al messaggio di una serrata ormai al termine, anche ieri hanno spinto tanti a uscire liberamente, anche in modalità in contrasto con il quadro normativo complessivo. E non mancano le denunce. Come quella che mercoledì, insieme alle cinque sanzioni per mancanza di mascherina e attività motoria non in prossimità della propria abitazione è stata fatta scattare dalla Polizia locale di Rovigo nei confronti di un extracomunitario che aveva violato l'obbligo di ottemperare ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria avendo alle spalle già tre provvedimenti di espulsione ed essendo stato pizzicato in pista ciclabile, quindi anche in violazione dell'ordinanza del sindaco che ne vieta l'accesso. Giovedì, invece, la polizia locale ha sanzionato 6 persone. Fra mercoledì e giovedì i sanzionati dalla Squadra volanti della Questura rodigina sono stati 18, mentre 16 lo sono stati da parte dei carabinieri.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA