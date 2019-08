Espulsione o multa: a rischio 1.052 bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OBBLIGO DEI VACCINIROVIGO In Polesine sono 1.052, in Veneto 73.812. Sono i minori non vaccinati tra gli 0-16 anni che non hanno ancora provveduto all'assunzione dei dieci vaccini obbligatori per legge e che rischiano di rimanere fuori dalle aule scolastiche il prossimo 11 settembre. L'ultimo giorno per mettersi in regola è stato lo scorso 10 luglio. Chi non ha provveduto sarà rifiutato dall'asilo e multato con sanzioni pecuniarie dai 100 ai 500 euro, mentre a chi accede agli altri gradi di istruzione, non sarà negata la frequenza, ma...